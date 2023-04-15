Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция

В субботу, 15 апреля, в канун празднования православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме тысячи верующих ждут схождения Благодатного огня. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Схождение Благодатного огня происходит накануне великого праздника Пасхи. Церемония всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного с 2003 года. Сразу по прибытии в московский аэропорт из Иерусалима огонь передают в храм Христа Спасителя и другие столичные храмы, а также представителям епархий. В этом году авиарейс прибудет вечером 15 апреля.