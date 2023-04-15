Правящая партия Японии осудила взрыв рядом с местом выступления Кисиды

Представители либерально-демократической партии Японии осуждают ситуацию со взрывом во время визита премьер-министра Фумио Кисиды в город Вакаяма. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил генсек правящей партии Тосимицу Мотэги.

«Крайне прискорбно, что этот инцидент случился в период избирательной кампании на выборах, которые являются основой демократии», — цитирует его агентство Kyodo.

Кроме того, Кисида принес извинения местным жителям за беспокойство.

«Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения», — сказал он во время выступления.

Ранее в этот день стало известно, что в рыбацком порту Сайгасаки произошел взрыв вскоре после того, как японский премьер Кисида закончил инспекцию в данном районе.

Отмечается, что неизвестный кинул предмет, похожий на сигнальную ракету, который затем сдетонировал. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности, а главу правительства эвакуировали. Никто из находившихся на месте происшествия не пострадал.

При этом Кисида решил публично произнести речь, несмотря на произошедший инцидент.