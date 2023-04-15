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Сюжет:

В РФ разработали систему РЭБ с дальностью действия 36 тыс. км

В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить спутники на орбите
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая может подавлять цели на расстоянии около 36 тыс. км. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил «РИА Новости» источник.

Заявление было приурочено ко Дня специалиста РЭБ.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тыс. км над уровнем моря», — отметил собеседник агентства.

Не раскрывая деталей, он добавил, что на небольшом удалении мощность излучателей новой системы позволяет наносить непоправимый вред электронике неприятеля.

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Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу подразделений РЭБ Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации. Служащие используют станции «Борисоглебск 2» и «Леер-3». У каждой модели есть свои преимущества. Так, «Борисоглебск» может перехватить или заглушить почти любой дрон противника, а «Леер-3» имитирует работу базовых станций сотовой связи и способен определять местоположение абонентов.

До этого, 11 апреля, Китрарь запечатлел применение комплекса РЭБ «Палантин» в зоне боевых действий. Он может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками. Как сообщил начальник станции радиопомех с позывным «32», станция может определять источники сигнала на расстоянии более 20 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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