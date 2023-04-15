В РФ разработали систему РЭБ с дальностью действия 36 тыс. км

Российские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая может подавлять цели на расстоянии около 36 тыс. км. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил «РИА Новости» источник.

Заявление было приурочено ко Дня специалиста РЭБ.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тыс. км над уровнем моря», — отметил собеседник агентства.

Не раскрывая деталей, он добавил, что на небольшом удалении мощность излучателей новой системы позволяет наносить непоправимый вред электронике неприятеля.

Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу подразделений РЭБ Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации. Служащие используют станции «Борисоглебск 2» и «Леер-3». У каждой модели есть свои преимущества. Так, «Борисоглебск» может перехватить или заглушить почти любой дрон противника, а «Леер-3» имитирует работу базовых станций сотовой связи и способен определять местоположение абонентов.

До этого, 11 апреля, Китрарь запечатлел применение комплекса РЭБ «Палантин» в зоне боевых действий. Он может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками. Как сообщил начальник станции радиопомех с позывным «32», станция может определять источники сигнала на расстоянии более 20 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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