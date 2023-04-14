Комплексы РЭБ подавили средства связи ВСУ и БПЛА

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 14 апреля показал работу подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации.

Отмечается, что подразделения РЭБ Восточного военного округа (ВВО) используют станции «Борисоглебск 2» и «Леер-3».

В состав комплекса «Леер-3» входит несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые несут до трех виртуальных базовых станций связи. Комплекс способен одновременно принимать сигнал от 3 тыс. абонентов, вмешиваться в разговоры, заглушать их и отправлять СМС сообщения.

«Комплекс испытан годами, так как боевое крещение проходило еще в Сирии. В его состав входит от двух до пяти беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», машина транспортировочная на базе КАМАЗа 5350, наземный пункт дистанционного управления и комплект стартового оборудования», — рассказал руководитель полета с позывным «Птица».

По его словам, этот комплекс, имитируя работу базовых станций сотовой связи, может определять местоположение абонентов по телефонам, планшетам и другим устройствам. После этого можно полностью или частично заблокировать пользователя. Также данные об абонентах могут заноситься на цифровую карту для принятия дальнейших решений по ним.

Станция «Борисоглебск 2» способна заглушать связь и каналы управления беспилотниками на значительной дистанции. Для ее работы нужен отдельный генератор на несколько десятков киловатт. Станция способна перехватить или заглушить почти любой БПЛА, состоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В данный момент выполняем боевую задачу по подавлению средств связи противника и БПЛА. Данная станция подавляет средства радиосвязи, в том числе цифровой связи DMR. Может также подавлять сотовую связь. Может подавлять каналы управления беспилотными летательными аппаратами. По сути, все виды связи», — сообщил командир группы РЭБ с позывным «Спектр».

Ранее, 11 апреля, Китрарь показал работу комплекса РЭБ «Палантин» в зоне спецоперации. Он может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками. Как сообщил начальник станции радиопомех с позывным «32», станция может определять источники сигнала на расстоянии более 20 км.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 3 апреля показал работу беспилотника «Орлан-10». Он способен пеленговать сигналы мобильных телефонов боевиков ВСУ. БПЛА может работать практически круглосуточно с короткими дозаправками. Благодаря такому дежурству удается выявить даже хорошо спрятанные цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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