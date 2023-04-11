Командир роты станции помех в зоне СВО рассказал о борьбе с БПЛА противника

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 11 апреля показал работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации.

По словам корреспондента, комплекс РЭБ «Палантин» может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками.

«Комплекс либо останавливает (у беспилотника. — Ред.) видеосъемку, и тот просто летит прямо, пока не упадет или не исчезнет с радара, (до тех пор комплекс. — Ред.) будет его подавлять. Второй момент — он просто зависает в воздухе, пока у него не закончится либо топливо, либо не сядет батарея», — рассказал командир роты станции радиопомех с позывным «Шар».

Как сообщил начальник станции радиопомех с позывным «32», станция может определять источники сигнала на расстоянии более 20 км. Также комплекс глушит систему наведения. При отсутствии канала управления у источников, они теряются в пространстве.

Ранее, 26 марта, в Минобороны РФ заявили о попытке киевского режима атаковать беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении Тульскую область. В ведомстве уточнили, что с помощью РЭБ «Поле-21» удалось вывести систему навигации ударного украинского дрона, который в итоге упал в районе города Киреевска.

28 февраля Украина предприняла попытку атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Отмечалось, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.

9 февраля стало известно, что ВСУ, которые еще недавно планировали контрнаступление на участке фронта Сватово — Кременная, сейчас держат глухую оборону. Украинские войска бьют по дежурным целям с воздуха, но все они тотально подавляются российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В свою очередь, российские военные на торском выступе пробивают бронь ВСУ из расчетов пушек «Гиацинт» и реактивных систем залповых орудий (РСЗО) «Град».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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