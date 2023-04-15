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Фигурантам дела о поножовщине в Ялте смягчили статью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двум фигурантам дела об убийстве жителя Ялты смягчили статью, однако родственники погибшего не согласились с данным решением. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что обвиняемым в настоящий момент инкриминируют не убийство, а «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего». Действия мужчин были переквалифицированы после уточнения обстоятельств случившегося.

«В ходе расследования было установлено, что обвиняемые сами отвезли потерпевшего в медучреждение, дополнительных действий на причинение ему смерти с их стороны не предпринималось», — говорится в публикации в Telegram-канале СК.

Близкие потерпевшего выразили намерение обратиться к руководству Следкома. В этой связи глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела и по доводам родственников погибшего.

Между тем оба злоумышленника в настоящий момент находятся под стражей. Один из них полностью признал свою вину, другой — частично.

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О гибели мужчины в Ялте сообщалось осенью 2022 года. Он скончался от ножевых ранений, которые он получил 6 сентября в ходе произошедшего конфликта с двумя местными жителями. Испугавшись ответственности, нападавшие доставили свою жертву в медучреждение, после чего скрылись. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

По информации Следственного комитета, один из фигурантов этого дела более 20 лет назад уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, тогда горсуд Ялты приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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