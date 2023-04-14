Китайское рекламное агентство BlueFocus заменит сотрудников нейросетью

Китайское рекламное агентство BlueFocus, рыночная стоимость которого составляет $3 млрд, решило заменить сотрудников нейросетью. Об этом 14 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Bluefocus Intelligent Communications Group Co. планирует заменить копирайтеров и графических дизайнеров моделями искусственного интеллекта, следует из служебной записки компании.

«Чтобы охватить новую волну контента, созданного искусственным интеллектом, с сегодняшнего дня мы не платим сторонним копирайтерам и дизайнерам», — говорится во внутреннем меморандуме.

Менеджмент компании уже обратился к Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc. с просьбой изучить возможность лицензирования их технологий.

Bluefocus, обслуживающий Samsung и BMW, подчеркнул, что может двигаться к внедрению искусственного интеллекта быстрее других компаний.

Накануне руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов рассказал «Известиям», что уже этом году нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе IT, журналистику, преподавание и другие.

По словам специалиста, бот ChatGPT и его аналоги научились писать программный код быстро и качественно, и их развитие только началось, поэтому они могут выполнять рутинные задачи эффективнее программистов.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код и даже стихи и песни.