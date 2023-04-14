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Путин подписал закон о сроке давности по административным делам

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении исчисления срока давности привлечения к административной ответственности со дня совершения правонарушения. Документ опубликован 14 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее отмечалось, для устранения выявленной Конституционным судом РФ неопределенности в вопросе начала исчисления срока давности привлечения к административной ответственности Федеральным законом статья 4.5 КоАП РФ дополняется новой частью 1(1). Теперь срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения правонарушения.

Постановление по административному делу не может быть вынесено «по истечении 60 календарных дней со дня совершения административного правонарушения». По делу, рассматриваемому мировым судьей, — не позже 90 дней.

В новом примечании 2 статьи 4.8 КоАП РФ при исчислении сроков не будут применяться положения, согласно которым течение срока начинается на следующий день, а окончание срока, приходящееся на нерабочий день, — на первый следующий рабочий день.

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Ранее в пятницу Путин подписал закон об ужесточении наказания за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств и важные гособъекты.

Законом вносятся поправки в ст. 20.17 КоАП. За нарушение будет грозить наказание не только штрафом до 5 тыс. рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.

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