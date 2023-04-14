Путин подписал закон об ужесточении наказания за проникновение на важные гособъекты

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств и важные гособъекты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 апреля.

Законом вносятся поправки в статью 20.17 КоАП. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект будет грозить наказание не только штрафом до 5 тыс. рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.

Также вводится новый состав правонарушения — самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности и ряда других силовых ведомств. В этот же список входят объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Проникновение на них наказывается штрафом от 5 до 10 тыс. рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.

За проникновение на важный государственный объект, объект Вооруженных сил РФ, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу будет грозить административный штраф от 75 до 200 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.

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