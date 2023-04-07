На территорию Минобороны в Москве попытался прорваться неадекватный мужчина

Неадекватный мужчина с оружием совершил попытку прорваться на территорию Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве.

По информации «Известий», 40-летний Дмитрий Буман из Ярославля хотел пройти через КПП. Его задержали и доставили в отдел полиции. Там он добровольно сдал пистолет.

Мужчина не смог объяснить, чего он добивался. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве, а также передали работникам психлечебницы.

Ранее, 6 февраля, полиция задержала мужчину при попытке украсть тело Владимира Ленина из Мавзолея в Москве. Его отправили на принудительное лечение в одну из столичных клиник. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.