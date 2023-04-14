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В ДНР задержаны подозреваемые в совершении покушения на главу полиции Мариуполя

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Группа лиц, подозреваемых в совершении покушения на главу полиции Мариуполя Михаила Москвина, задержана на территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в МВД региона в Telegram-канале в пятницу, 14 апреля.

Из видеозаписи, опубликованной правоохранителями, следует, что всего было задержано три человека. Среди них 28-летний гражданин Украины, завербованный украинскими спецслужбами. В его обязанности входил сбор информации о местонахождении сотрудников полиции, у него также было изъято самодельное взрывное устройство.

Другие двое задержанных — родственники: отец и сын. Отец также был завербован военной разведкой Киева. У них дома были найдены автомат Калашникова, оружейные магазины, гранаты, взрывные устройства разных сборок.

Уточняется, что задержанные дают показания.

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Покушение было совершено в конце марта. Автомобиль Москвина был взорван в нескольких метрах от него. Закрепленная под машиной бомба сработала, когда Москвин находился рядом. В результате глава управления полиции получил легкую контузию.

Тогда от сильного взрыва был не только сильно поврежден автомобиль, но и соседнее здание. Мощность взрывного устройства составила порядка 400 г в тротиловом эквиваленте. Позднее следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.

В тот же день, 27 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Обвиняемым может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение.

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