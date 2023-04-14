В Петербурге водитель такси проломил череп трансгендеру Еве Робинсон

В Санкт-Петербурге водитель такси ударил по голове трансгендера Еву Робинсон, ее госпитализировали. Об этом сообщил в пятницу, 14 апреля, источник «Известий».

Отмечается, что таксист вез Робинсон в 5:00 во вторник, 11 апреля, по Невскому проспекту. Между ними начался конфликт, после чего водитель высадил пассажира.

«Когда Ева вышла на улицу, водитель подбежал к ней и ударил Робинсон по голове», — рассказал источник.

Она упала на тротуар и потеряла сознание. Ее госпитализировали. Врачи заключили, что у Робинсон тяжелый перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Вечером 11 апреля полиция задержала 40-летнего таксиста, который напал на девушку. Отмечается, что против мужчины в прошлом возбуждали дело за поддельную регистрацию на территории России. С него взяли подписку о невыезде.

Кроме того, стало известно, что против напавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее, 13 апреля, девушка получила травму головы при наезде иномарки в Нижнем Тагиле. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.