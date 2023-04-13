Девушка пострадала при наезде иномарки возле больницы в Нижнем Тагиле

Возле Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле пенсионер за рулем иномарки сбил девушку-пешехода. Об этом отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает в четверг, 13 апреля.

Авария произошла вечером в среду на улице Горошникова. Установлено, что 74-летний водитель Volkswagen Tiguan допустил наезд на 20-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«От удара девушку-пешехода откинуло на автомобиль Chery Kimo под управлением 42-летней женщины, которая осуществляла движение во встречном направлении и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшая получила травму головы, ушибы и ссадины на лице. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение, пишет «ТагилСити.ру».

По словам водителя Volkswagen, пешеход перебегала дорогу рядом с переходом, но вне границ соответствующего дорожного знака, а сам наезд случился, когда водитель уже проехал переход. Девушка же говорит о том, что ее сбили именно на «зебре». Слова пострадавшей подтверждают очевидцы, об этом же говорят результаты первичного осмотра места ДТП.

Основная причина аварии устанавливается. В отношении водителя Volkswagen составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.