Valve выпустит 20 апреля крупное обновление Dota 2

Патч 7.33 с глобальным обновлением игры Dota 2 выйдет 20 апреля. Об этом 13 апреля сообщил менеджер команды Team Secret Мэттью Бейли.

«Утечка сообщений от команд, участвующих в Berlin Major: «Мы хотим заранее предупредить, что обновление значительно масштабнее, чем обычный геймплейный патч». Но что самое интересное — патч выйдет уже на следующей неделе: «Мы планируем выпустить его рано утром по тихоокеанскому времени в четверг, 20 апреля», — написал он в Twitter.

Ранее разработчик Dota 2 компания Valve анонсировала, что обновление 7.33 выйдет в конце апреля. При этом 26-го числа стартует крупный турнир Berlin Major 2023. Обычно предыдущие обновления проходили не до, а после значимых соревнований, чтобы игрокам не приходилось в срочном порядке подстраиваться под изменения.

Предыдущий крупный патч на Dota 2 был выпущен 6 марта. В рамках него появился новый персонаж Muerta.