Фильм Netflix о Клеопатре вызвал недовольство в Египте из-за цвета кожи актрисы

Трейлер документального исторического фильма «Царица Клеопатра» (Queen Cleopatra), представленный видеосервисом Netflix на текущей неделе, вызвал недовольство в Египте, так как на роль древнеегипетской царицы была выбрана темнокожая актриса. Об этом 14 апреля сообщает газета Al Dostor.

В соцсетях некоторые пользователи назвали выбор актрисы «продвижением утверждений об африканском централизме». А египетский историк Мухаммед Шаабан со своей стороны указал, что документальный фильм Netflix сильно исказит историю египетской цивилизации. Он отметил, что Клеопатра, являясь правительницей из македонской династии Птолемеев, не имела в своем роду никаких африканских корней.

«Как только трейлер начал продвигать царицу Клеопатру как темнокожую, для нас стало ясно, что мы увидим преднамеренную фальсификацию фактов во время просмотра документального фильма», — цитирует его газета.

Премьера фильма запланирована на 10 мая. В роли Клеопатры снялась актриса из Великобритании Адель Джеймс.

Ранее 14 апреля стало известно, из-за сериала о российской императрице Екатерине Великой, снятого в США, также разгорелся скандал в связи с заменой исторических лиц. Авторы фильма решили переписать историю России, поместив в русские деревни XVIII века темнокожих крепостных, а также темнокожего актера в роли графа Орлова, фаворита императрицы.

До этого, 18 марта, сообщалось, что трейлер ремейка фильма «Русалочка», главную роль в котором исполнила темнокожая актриса Холли Бейли, набрал уже свыше миллиона дизлайков на YouTube. Видео ремейка одноименной анимационной картины 1989 года было опубликовано на официальном YouTube-канале компании 13 марта.