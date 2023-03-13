Disney показала трейлер фильма «Русалочка»

Студия Disney поделилась полноценным трейлером фильма «Русалочка» — ремейка одноименной анимационной картины 1989 года. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании 13 марта.

В ролике появляются главные герои фильма: русалочка Ариэль в исполнении Холли Бейли, принц Эрик (Джон-Хауэр-Кинг), ведьма Урсула (Мелисса Маккарти) и правитель подводного царства Тритон (Хавьер Бардем). Режиссером фильма выступил Роб Маршал, известный по картинам «Чикаго» и «Мемуары гейши».

В кинотеатрах США «Русалочка» выйдет 26 мая 2023 года.

Фильм расскажет о русалке Ариэль, которая спасла принца и влюбилась в него. Чтобы быть вместе с любимым, она заключила сделку с морской ведьмой и обменяла свой голос на возможность стать человеком.

В июле 2019 года стало известно, что главную роль в ремейке «Русалочки» исполнит темнокожая актриса Бейли. Такое решение вызвало многочисленные споры среди пользователей соцсетей, многих из которых возмутил выбор актрисы на главную роль.