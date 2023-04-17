Подковерные игры: Украина снова бойкотирует крупный чемпионат по самбо

Сборная Украины не примет участия во взрослом и молодежном чемпионатах Европы по самбо. Соревнования пройдут с 19 по 23 апреля в израильском городе Хайфа. Это уже третий крупный международный турнир, который спортсмены пропускают из-за политических решений собственных руководителей. При этом украинская федерация по-прежнему не ставит в известность о своих планах Международную федерацию самбо (ФИАС), просто игнорируя сроки подачи заявки. В то же время российские сборные — как молодежная, так и взрослая — примут участие в континентальных турнирах в нейтральном статусе. В Хайфу наши самбисты традиционно отправляются в качестве главных фаворитов.

Мимо Евро

Как и в случае с прошлогодним чемпионатом мира, который проходил в ноябре в Бишкеке, сборная Украины по самбо пропустила официальные сроки регистрации на турнир. При этом шансы на участие в чемпионате Европы спортсмены еще сохраняют — в случае подачи заявки вплоть до старта соревнований организаторы будут готовы ее рассмотреть. По информации «Известий», украинская федерация не собирается этого делать и намерена пропустить очередной крупный международный турнир.

По словам первого вице-президента ФИАС и главы Европейской федерации самбо Сергея Елисеева, отсутствие украинских спортсменов на континентальном первенстве — это потеря для всего самбистского сообщества.

— На сегодняшний день мы не получили заявку украинской сборной на участие в чемпионате Европы и молодежном первенстве Европы по самбо, — рассказал «Известиям» Елисеев. — Конечно, для нашего вида спорта отсутствие этих атлетов — это существенная потеря, ведь сборная Украины стабильно показывает высокие результаты на соревнованиях, а выступление спортсменов неизменно добавляет красоты и зрелищности поединкам.

При этом, как сообщил источник «Известий», ФИАС не планирует применять к украинским атлетам какие-либо санкции за пропуск молодежного и взрослого Евро, даже несмотря на то что это уже третий демарш со стороны федерации этой страны.

Ранее сборная Украины пропустила прошлогодний чемпионат Европы, который проходил в сентябре в сербском Нови-Саде. Тогда федерация выступила с официальным заявлением об отказе участвовать в соревнованиях по причине допуска на него спортсменов из России и Белоруссии.

Российские и белорусские самбисты участвуют в международных турнирах в нейтральном статусе. Такое решение принял исполком ФИАС, несмотря на давление и первоначальные рекомендации со стороны МОКа не допускать их к участию в соревнованиях. Позднее риторика МОКа по этому вопросу постепенно смягчалась, а в марте 2023 года организация выступила с рекомендациями допускать граждан РФ и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе.

При этом на Украине дошло до того, что спортсменам запрещают участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами уже на правительственном уровне. Вплоть до лишения федераций статуса национальных. Такой приказ министерство молодежи и спорта страны опубликовало 14 апреля 2023 года.

Снова к победе

Чемпионат Европы по самбо в Израиле, официальным партнером которого выступает банк ВТБ, станет отборочным турниром для участия во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сборная России традиционно считается одним из главных фаворитов предстоящих молодежного и взрослого Евро и имеет хорошие шансы завоевать максимальное количество медалей в каждой дисциплине.

Отечественные самбисты выиграли медальный зачет прошлогоднего чемпионата Европы, завоевав 16 золотых, две серебряные и три бронзовые медали. На втором месте — команда Армении (1–2–3), тройку лучших замкнула сборная Румынии (1–1–5). Если же брать в расчет не только взрослые соревнования, но и поединки спортсменов в возрасте от 16 до 18 лет, а также юниоров (от 14 до 16 лет), преимущество России еще серьезнее — наши борцы завоевали 51 медаль. Второе место по этому показателю заняла команда Белоруссии (30), третье — Армения (16).

— Самбисты сразу из нескольких весовых категорий сразятся в Израиле не только за титул, но и за заветную путевку на мультиспортивные Игры, — рассказал «Известиям» президент ФИАС Василий Шестаков. — Медали и право выступления в Саудовской Аравии будут разыграны не только в традиционных весовых категориях. Впервые на чемпионате Европы состоится турнир по боевому самбо среди женщин (до 65 кг). Мужчины, в свою очередь, померятся силами в абсолютной весовой категории (свыше 88 кг) по спортивному самбо.

Медали соревнований в рамках взрослого и молодежного чемпионатов Европы в Израиле будут разыграны по спортивному самбо среди кадетов, юношей, юниоров и взрослых, а также по боевому самбо среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 25 стран.