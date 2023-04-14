Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В ГД заявили об эффективной борьбе с «зеркалами» запрещенных сайтов в РФ
Мир
США пообещали предоставить помощь для восстановления Украины
Мир
Посол Антонов заявил о провале грядущего контрнаступления Украины
Мир
Венгрия заявила о подрыве принципа единства НАТО
Мир
Антонов обвинил США в разрушении основы отношений с Россией
Мир
Глава МИД Турции выступил против вывода войск из Сирии для переговоров
Мир
Великобритания направит на Украину третий вертолет Sea King
Мир
Посол РФ заявил о нерешенной проблеме с визами для участия в СБ ООН
Мир
Подозреваемый в утечке разведданных США предстанет перед судом 14 апреля
Мир
Бизнес в США выразил опасения за деньги для Украины из-за коррупции
Общество
Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области
Мир
Немецкий политик раскритиковал решение властей ФРГ о самолетах МиГ-29
Спорт
Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Спортивные выходные с «Известиями»

Игра лидеров РПЛ, матч за звание чемпиона мира по шахматам, теннисный турнир в Монте-Карло и другие события
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбол

Чемпионат России. «Ростов» — «Зенит»

Матчи двух лидеров РПЛ всегда имеют особый статус. Не станет исключением и встреча предстоящего 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и петербургский «Зенитом». Донской клуб сенсационно идёт на втором месте и отстаёт от лидирующих питерцев на девять очков. Ближайший очный матч этих команд может оказаться последним шансом на сохранение интриги в борьбе за чемпионство. В случае победы «Зенита» вопрос с его пятым подряд золотом национального первенства можно будет считать практически решённым.

16 апреля, 19:00, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Шахматы

Матч за звание чемпиона мира. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Пятая и шестая партии

Шахматы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев


«Шахматная корона» уже более 15 лет не была в России. В 2007 году на поражении Владимира Крамника индийцу Вишванатану Ананду закончилась эпоха доминирования советских и российских шахматистов длиной в несколько десятилетий. И сейчас Ян Непомнящий может вернуть нам статус главной шахматной державы. В матче за звание 17-го чемпиона мира он играет против китайца Дина Лижэня. Счёт после четырёх партий ничейный — 2:2. У обоих шахматистов по одной победе и две ничьи. Всего соперникам в рамках матча в Астане осталось провести две партий, две из которых пройдут в ближайшие выходные.

15, 16 апреля, 12:00, отель St. Regis Astana (Астана, Казахстан). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Теннис

Турнир «Мастерс» в Монте-Карло

Теннис

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

В третьем в сезоне турнире серии «Мастерс» российские болельщики снова возлагают большие надежды на своих соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублева. Ранее Медведев проиграл решающую встречу на соревновании аналогичного статуса в Индиан-Уэллсе и выиграл подобный титул в Майами. Сейчас Даниил уже дошёл до четвертьфинала, где встретится с датчанином Хольгером Руне. Если Медведев победит, то в полуфинале он сыграет с победителем пары итальянцев — Янник Синнер и Лоренцо Музетти. Последний выбил из турнира первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

В случае успеха Даниила в этом полуфинале зрители могут увидеть российский финал. Для этого Андрею Рублёву необходимо выиграть четвертьфинал у немца Яна-Леннарда Штруффа, а затем пройти в полуфинале победителя пары Тейлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

14 апреля, четвертьфиналы: 12:00; 14:30; 17:30; 21:00. 15 апреля, полуфиналы: 14:30; 18:00. 16 апреля, 15:45, финал. Monte Carlo Country Club (Монте-Карло, Монако). Прямые трансляции на сайте ATP

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфинал. ЦСКА — «Локомотив-Кубань», УНИКС — «Зенит»

Баскетбол

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В главном баскетбольном турнире России близка развязка сезона. В плей-офф Единой лиги ВТБ осталось всего четыре команды, и в выходные они проведут первые матчи своих полуфинальных серий. Московский ЦСКА пытается вернуть трофей, которым он владел больше десяти лет. Сейчас на пути красно-синих краснодарский «Локомотив-Кубань», серия с которым начнётся в столице. Действующий победитель турнира петербургский «Зенит» в первой игре полуфинала сыграет в гостях с казанским УНИКСом.

15 апреля, 19:00, арена «Мегаспорт» (Москва). 16 апреля, 14:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Смешанные единоборства

Турнир UFC Fight Night. Азамат Мурзаканов — Дастин Джейкоби

Смешанные единоборства

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Среди 14 боёв предстоящего турнира в Канзасе одним из ключевых станет поединок основного карда в полутяжелом весе между россиянином Азаматом Мурзакановым и американцем Дастином Джейкоби. Наш боец проведёт первую с сентября схватку. В своей карьере в MMA 33-летний полутяж не потерпел ни одного поражения и одержал 12 побед, из них девять нокаутом. И в ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени он попытается продлить успешную серию.

16 апреля, 06:30, T-Mobile Center (Канзас-Сити, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023