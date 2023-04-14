Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Ростов» — «Зенит»



Матчи двух лидеров РПЛ всегда имеют особый статус. Не станет исключением и встреча предстоящего 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и петербургский «Зенитом». Донской клуб сенсационно идёт на втором месте и отстаёт от лидирующих питерцев на девять очков. Ближайший очный матч этих команд может оказаться последним шансом на сохранение интриги в борьбе за чемпионство. В случае победы «Зенита» вопрос с его пятым подряд золотом национального первенства можно будет считать практически решённым.



16 апреля, 19:00, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Шахматы

Матч за звание чемпиона мира. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Пятая и шестая партии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



«Шахматная корона» уже более 15 лет не была в России. В 2007 году на поражении Владимира Крамника индийцу Вишванатану Ананду закончилась эпоха доминирования советских и российских шахматистов длиной в несколько десятилетий. И сейчас Ян Непомнящий может вернуть нам статус главной шахматной державы. В матче за звание 17-го чемпиона мира он играет против китайца Дина Лижэня. Счёт после четырёх партий ничейный — 2:2. У обоих шахматистов по одной победе и две ничьи. Всего соперникам в рамках матча в Астане осталось провести две партий, две из которых пройдут в ближайшие выходные.



15, 16 апреля, 12:00, отель St. Regis Astana (Астана, Казахстан). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Теннис

Турнир «Мастерс» в Монте-Карло

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

В третьем в сезоне турнире серии «Мастерс» российские болельщики снова возлагают большие надежды на своих соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублева. Ранее Медведев проиграл решающую встречу на соревновании аналогичного статуса в Индиан-Уэллсе и выиграл подобный титул в Майами. Сейчас Даниил уже дошёл до четвертьфинала, где встретится с датчанином Хольгером Руне. Если Медведев победит, то в полуфинале он сыграет с победителем пары итальянцев — Янник Синнер и Лоренцо Музетти. Последний выбил из турнира первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

В случае успеха Даниила в этом полуфинале зрители могут увидеть российский финал. Для этого Андрею Рублёву необходимо выиграть четвертьфинал у немца Яна-Леннарда Штруффа, а затем пройти в полуфинале победителя пары Тейлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

14 апреля, четвертьфиналы: 12:00; 14:30; 17:30; 21:00. 15 апреля, полуфиналы: 14:30; 18:00. 16 апреля, 15:45, финал. Monte Carlo Country Club (Монте-Карло, Монако). Прямые трансляции на сайте ATP

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфинал. ЦСКА — «Локомотив-Кубань», УНИКС — «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В главном баскетбольном турнире России близка развязка сезона. В плей-офф Единой лиги ВТБ осталось всего четыре команды, и в выходные они проведут первые матчи своих полуфинальных серий. Московский ЦСКА пытается вернуть трофей, которым он владел больше десяти лет. Сейчас на пути красно-синих краснодарский «Локомотив-Кубань», серия с которым начнётся в столице. Действующий победитель турнира петербургский «Зенит» в первой игре полуфинала сыграет в гостях с казанским УНИКСом.



15 апреля, 19:00, арена «Мегаспорт» (Москва). 16 апреля, 14:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Смешанные единоборства

Турнир UFC Fight Night. Азамат Мурзаканов — Дастин Джейкоби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Среди 14 боёв предстоящего турнира в Канзасе одним из ключевых станет поединок основного карда в полутяжелом весе между россиянином Азаматом Мурзакановым и американцем Дастином Джейкоби. Наш боец проведёт первую с сентября схватку. В своей карьере в MMA 33-летний полутяж не потерпел ни одного поражения и одержал 12 побед, из них девять нокаутом. И в ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени он попытается продлить успешную серию.

16 апреля, 06:30, T-Mobile Center (Канзас-Сити, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»