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Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству

RTVE: альпинистка Фламини провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
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Фото: RTVE
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Испанская альпинистка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и побила рекорд по изоляции почти вдвое. Об этом 14 апреля сообщило агентство RTVE.

Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года. По ее словам, она не знает ничего о мире с этого момента. В течение 500 дней она жила на глубине 70 м, не имея доступа ни к каким приборам измерения времени или средствам связи.

Всё это происходило в рамках эксперимента «Пещера времени» компании Dokumalia. Команда специалистов из институтов Гранады и Альмерии следила за состоянием Фламини с помощью камер видеонаблюдения и фиксировала изменения в ее состоянии, чтобы понять, как социальная изоляция и временная дезориентация влияют на психику и восприятие времени. Еду для спортсменки оставляли в промежуточной точке пещеры, где нельзя пересечься или выйти на связь.

Сама Фламини отметила, что большую часть времени ей нравилось жить в пещере, хотя бывали и сложные моменты, например нашествие мух. Она также сообщила, что не испытывала никаких побочных эффектов от изоляции, кроме слуховых галлюцинаций. Время, проведенное под землей, женщина посвятила чтению, письму и рисованию.

Предыдущий мировой рекорд по одиночеству установила итальянка Кристина Ланцони, которая прожила в подземной лаборатории 269 дней.

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Ранее, 6 апреля, российский атлет Денис Вовк вручную передвинул самолет весом 32 т и установил мировой рекорд. Спортсмен смог сдвинуть самолет Sukhoi Superjet на 10 м за 42 сек. При этом он использовал технику, благодаря которой вся нагрузка приходится только на руки, перетягивая канат, прикрепленный к воздушному судну, и упершись ногами в специальную конструкцию.

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