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Рублёв обыграл Штруффа и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл 14 апреля немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Она продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин активно выиграл 23 розыгрыша и совершил 29 невынужденных ошибок.

В полуфинале он сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который обыграл действующего победителя турнира Стефаноса Циципаса из Греции.

Для Рублёва это первый выход в полуфинал «Мастерса» с марта 2022 года, когда он дошел до этой стадии в Индиан-Уэллсе.

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Накануне в четвертьфинал турнира в Монте-Карло вышел другой россиянин Даниил Медведев. Он обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). 14 апреля он сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет €5,8 млн. Победитель будет определен 16 апреля.

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