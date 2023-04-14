Рублёв обыграл Штруффа и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл 14 апреля немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Она продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин активно выиграл 23 розыгрыша и совершил 29 невынужденных ошибок.
В полуфинале он сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который обыграл действующего победителя турнира Стефаноса Циципаса из Греции.
Для Рублёва это первый выход в полуфинал «Мастерса» с марта 2022 года, когда он дошел до этой стадии в Индиан-Уэллсе.
Накануне в четвертьфинал турнира в Монте-Карло вышел другой россиянин Даниил Медведев. Он обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). 14 апреля он сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет €5,8 млн. Победитель будет определен 16 апреля.