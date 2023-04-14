Машина сбила пересекающего проезжую часть самокатчика в Москве

Машина сбила человека, который пересекал проезжую часть на самокат на улице Затонной на юго-востоке Москвы. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила в пятницу, 14 апреля.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП не затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне в Москве ученики четвертого класса подожгли одежду на сверстнике, из-за того что он отказался дать им покататься на своем самокате.

Школьники бросили под одежду мальчика, отказавшегося делиться самокатом, подожженный лист бумаги. В результате одежда загорелась, а ребенок получил сильные ожоги и был госпитализирован, сообщает телеканал «360».

Ранее, 12 апреля автомобиль такси сбил человека на электровелосипеде на улице Большая Спасская в Москве.

10 апреля водитель автомобиля сбил в столице 10-летнего мальчика, который передвигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Архитектора Власова. Ребенка доставили в больницу.