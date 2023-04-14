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Минфин распространит спецрежим по автоматической уплате налогов на все регионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Специальный режим по автоматической уплате налогов будет распространен на все регионы РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов в пятницу, 14 апреля на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития.

Главным условием для внедрения этой системы являются положительные итоги эксперимента, который проводился в 2022 году под названием у АС «Эффективность льгот». «Спецрежимом воспользовались более 7 тыс. налогоплательщиков, и по результатам этого эксперимента мы будем рассматривать распространение его на все остальные регионы», — сказал министр.

Вместе с тем Минфин планирует уточнить параметры преференциальных налоговых режимов.

В ходе заседания Силуанов также обозначил одну из приоритетных целей на 2023 год — это поддержка бизнеса. Так, планируется упростить разрешительные процедуры. «Также предстоит продолжить снижение издержек, включая административные. Развивать реформу контрольно-надзорной деятельности и упрощать разрешительные процедуры для бизнеса», — отметил он.

Министр также назвал основой устойчивости российской экономики ее рыночный характер. Именно поэтому, несмотря на барьеры, Россия остается открытой для «инвесторов и участников глобальной торговли», считает министр.

Силуанов также поделился планами выхода страны на сбалансированный бюджет. «В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета», — сказал министр.

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Ранее, 12 апреля, Минэкономразвития постановило выделить бюджетные средства на создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

29 марта российский президент Владимир Путин также сообщил, что проводил встречи с представителями крупного бизнеса. В ходе диалога они определили вектор развития, а также поддержку предпринимателей. Более того, он подчеркнул, что экономика РФ достойно выдержала санкционное давление Запада.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин в этом же месяце призвал минимизировать проверки бизнеса и проявить к отечественному производителю лояльность. Мишустин указал, что основным инструментом является реформа контрольно-надзорной деятельности.

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