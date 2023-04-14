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Осужденный на 20 лет челябинский маньяк может оказаться невиновным

Telegram-канал 112: осужденный на 20 лет челябинский маньяк может быть непричастен к преступлениям
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Фото: соцсети
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Челябинский маньяк Александр Корочкин, осужденный на 20 лет за серию убийств и изнасилований, может оказаться невиновным. Об этом сообщает 14 апреля Telegram-канал 112.

Преступления, приписываемые Корочкину, были совершены в 2004 году. Мужчина подходил к влюбленным парам в местном лесопарке, после чего расстреливал мужчин, а девушек — насиловал. За эти нападения ему дали прозвище «лесопарковый маньяк».

После задержания правоохранительными органами подозреваемый не признал вину, к тому же, следователи не нашли орудие его убийства и не предъявили достаточных улик. Суд отправил Корочкина в колонию строгого режима, после чего его адвокат отправлял многочисленные жалобы о нарушениях во время следствия.

«Однако они остались без внимания. И это несмотря на то, что в городе преступления с подобным почерком продолжились. По нашей информации, после задержания Корочкина было совершено еще минимум пять нападений с использованием того же самого огнестрельного оружия», — указано в публикации Telegram-канала.

Теперь, когда до окончания срока заключения «лесопаркового маньяка» осталось чуть больше года, стало известно, что в 2022 году в Челябинске умер пожилой охотник, в вещах которого полицейскими был обнаружен пистолет. Проведя экспертизы, следователи выяснили, что все нападения «лесопаркового маньяка» совершались с использованием именно найденного ими пистолета. Новые факты изучаются.

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31 августа 2022 года сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ (СК РФ) по всей стране ведут поиски серийного маньяка после убийства семьи с детьми в Ленинградской области. Жертвами нападений стали семейная пара, их маленькая дочь и неизвестный мужчина. Все тела были обнаружены в реке Ижора в Ленинградской области в разное время. Преступления произошли в 2008 году, однако раскрыть их по горячим следам не удалось. Эксперты создали фотоизображения реконструкции черепов погибших, чтобы установить их личности.

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