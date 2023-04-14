В Кремле ответили на вопрос о проведении прямой линии с Путиным в 2023 году

В Кремле не знают причин переноса выставок Гостиного Двора с 7 по 10 июня, однако это не имеет отношения к прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом заявил 14 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, точных сроков по проведению прямой линии пока нет.

«Ожидаем, что состоится. Сроков точных нет, будем ориентировать», — указал он на брифинге.

Ранее, 14 марта, Песков сообщал, что прямая линия президента России Владимира Путина в нынешнем году планируется, это востребованный формат, но сроки проведения мероприятия пока не определены.

В ноябре 2022 года пресс-секретарь президента заявлял, что проведение прямой линии зависит от рабочего графика Путина.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.