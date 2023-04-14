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Магазины новой Zara массово откроются в России до 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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До 1 июня в РФ массово откроются магазины новой Zara. Об этом 14 апреля рассказал «Известиям» член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин.

Он пояснил, что ритейлер взял на себя именно такие обязательства перед наиболее посещаемыми ТЦ — «Коламбус», «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и многими другими. Речь идет о брендах Maag, Ecru, Dub и так далее. Ранее уже сообщалось, что торговая сеть закрыла в России нерентабельные точки, оставив только 200 площадок.

На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Будут ли эти марки популярны у россиян

В марте прошлого года года Inditex закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher.

В середине декабря сообщалось, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.

4 апреля руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова рассказала, что бывшие магазины Inditex будут открываться поэтапно в зависимости от графика поставок, готовности площадок и подрядчиков.

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