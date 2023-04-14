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В России подорожала крупная бытовая техника

«Коммерсант»: крупная бытовая техника в РФ подорожала на 8-10% на фоне ослабления рубля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Цены на крупную бытовую технику в России на фоне ослабления рубля поднялись в среднем на 8–10%. Как сообщает 14 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов и ритейлеров, речь идет как о товарах, которые ввозятся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, в частности, из Китая.

Так, в апреле некоторые продавцы получили уведомления от поставщиков, что оборудование китайской группы Hisense подорожает на 4–7%. Входящий в нее Hisense словенский бренд Gorenje заявил, что намерен поднять цены минимум на 5%. Стоимость техники Midea, Toshiba и Comfee также вырастет в цене в среднем на 5%.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, подтвердившего получение писем от Midea и Gorenje, в последний раз такие уведомления компания получала около года назад, после начала военных действий на Украине. По его словам, розничные цены увеличатся сопоставимо росту закупочных цен от вендоров — в пределах 10%.

Причиной этого, считает эксперт, стало ослабление курса рубля. В связи с этим подорожание затронет и технику, ввозимую в Россию путем параллельного импорта, так как «все сделки заключаются в долларах и евро».

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До этого, 7 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей и поставщиков сообщал, что на складах в России наблюдается существенный профицит крупной бытовой техники, причиной назван ажиотаж на нее в 2022 году. Однако спрос на нее в России уже упал: в натуральном выражении продажи сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10–30%.

Ранее, 3 марта, источник на рынке потребительской электроники рассказал «Известиям», что американские санкции против России, которые ввели в конце февраля, в ближайшие месяцы могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-класса, а также к росту их стоимости.

31 января сообщалось, что в России до 30% снизились цены на ноутбуки. Предложение на лэптопы превысило спрос на них. Компьютеры марки MSI подешевели на 24%, до 104 тыс. рублей. А устройства Huawei в январе стоили меньше на 15–30%.

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