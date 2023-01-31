Цены на ноутбуки в России снизились до 30%
В России до 30% снизились цены на ноутбуки. Предложение на лэптопы превысило спрос. Компьютеры марки MSI подешевели на 24%, до 104 тыс. руб. Устройства Huawei в январе стоят меньше на 15–30%, передает телеканал «Известия». Поставки по параллельному импорту удалось наладить к концу 2022 года. Китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы на рынке. На падение цен повлиял и низкий спрос со стороны покупателей.
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