В Симферополе продлят работу троллейбусов на Пасху

«Крымтроллейбус» продлит работу своего транспорта в Симферополе в ночь на воскресенье, 16 апреля. Такое решение было принято по обращению городской администрации, сообщает пресс-служба предприятия.

Работу всех городских троллейбусных маршрутов продлят до часа ночи в связи с пасхальными мероприятиями. Средний интервал движении будет составлять 30 минут, отмечает ИА «Крыминформ».

Ранее в апреле ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин рассказал, можно ли на Пасху ходить на кладбище и поминать усопших. По его словам, это не совсем правильная традиция, сформированная в советское время, от которой сейчас отходят.