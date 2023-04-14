Россиянам рассказали, можно ли на Пасху ходить на кладбище и поминать усопших

Посещать кладбище на Пасху — не совсем правильная традиция, сформированная в советское время, от которой сейчас отходят. Об этом «Известиям» 14 апреля рассказал ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин.

«Для поминания усопших в пасхальный период установлен особый день поминовения усопших во вторник следующей после Пасхальной (Светлой) недели — Радоница, тогда и посещают кладбище. В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля», — отметил Храмешин.

Ранее он рассказал, что продукты перед Пасхой освящаются в храме после богослужения в Великую субботу, которая в этом году приходится на 15 апреля. Печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, согласно традиции, начинают в Чистый четверг.

Говоря о том, что можно освящать в храме помимо куличей, творожных пасох и яиц, он отметил, что иногда люди могут принести вино для пасхальной трапезы. А вот мясные продукты, по его словам, в храм не заносятся.