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Россиянам рассказали, что можно святить на Пасху в церкви кроме куличей и яиц

Ректор Славяно-греко-латинской академии Храмешин: помимо куличей и яиц на Пасху можно святить вино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Великую субботу перед Пасхой молитва читается на освящение куличей, творожных пасох и яиц. Однако люди иногда могут принести на освящение для пасхальной трапезы и вино, рассказал «Известиям» 13 апреля ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин.

При этом он отметил, что мясные продукты в храм не заносятся.

Говоря о том, что должно входить в пасхальную корзину, Храмешин рассказал, что это кулич, творожная пасха и крашеные яйца.

«Свечу на пасху и кулич можно будет купить прямо в храме. Во время освящения верующие зажигают свечи в своих корзинках, которые гасятся и зажигаются уже при разговении за трапезой дома», — подчеркнул ректор Славяно-греко-латинской академии.

По его словам, разговляться на Пасху можно после окончания богослужения, которое заканчивается в 2–4 часа утра — в разных храмах по-разному.

«Если кто-то пошел на утреннее богослужение в 9–10 часов, то после него, которое оканчивается в 11–12 часов дня. Те, кто по каким-то причинам не смог посетить пасхальное богослужение, разговляются утром, воставше от сна. Такого нет, чтобы дождаться полуночи и наесться», — добавил он.

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Ранее Храмешин рассказал, что продукты перед Пасхой освящаются в храме после богослужения в Великую субботу, которая в этом году приходится на 15 апреля. Печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, согласно традиции, начинают в Чистый четверг. При этом он отметил, что, до того как заняться куличами, необходимо убрать дом и помыться.

11 апреля гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в «Сколково» Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В этой связи он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе на Пасху.

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