Десятилетний мальчик ударил другого ребенка ножом на детской площадке в Бердске

В Бердске Новосибирской области десятилетний мальчик ударил другого ребенка ножом на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по области в пятницу, 14 апреля.

«По предварительным данным, 13 апреля 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Раненый ребенок был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого, 10 апреля, в Самаре школьник ударил сверстника ножом. Происшествие произошло в школе № 91. Как уточнила руководитель департамента образования администрации Самары Ирина Коковина, пострадавший школьник получил ранение перочинным ножом, после чего директор вызвал скорую помощь.

Ранее, 6 апреля, в селе Асово Березовского района Пермского края во время урока между учениками седьмого класса произошел конфликт в коридоре школы. В результате один из подростков нанес второму шесть ножевых ранений в шею, щеки и спину. Пострадавший был госпитализирован.