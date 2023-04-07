Появились подробности нападения школьника на одноклассника в Пермском крае

Появились подробности нападения школьника с ножом на одноклассника в Пермском крае. Об этом 7 апреля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 6 апреля в селе Асово Березовского района. Во время урока между учениками седьмого класса произошел конфликт в коридоре школы. В результате один из подростков нанес второму шесть ножевых ранений в шею, щеки и спину. Пострадавший был госпитализирован.

Отмечается, что нож подросток взял у своей бабушки.

Следственный комитет Пермского края возбудил по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Следователи начали устанавливать мотивы и обстоятельства, исследовать качество охраны школы и допрашивать свидетелей. Также будет дана оценка поведению сотрудников образовательного учреждения.

Ранее, 5 апреля, в селе Иглино в Башкирии 13-летняя школьница нанесла ножевые ранения двум одноклассницам. На перемене ученица седьмого класса нанесла удары ножом в область шеи, поясницы и запястья двум одноклассницам. После инцидента пострадавших девочек доставили в больницу.