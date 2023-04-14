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Боец ВС РФ ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ под Херсоном

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Российский снайпер уничтожил украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении, рассказал 14 апреля «РИА Новости» офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык».

«Из последних позиций — мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб», — сказал он.

Офицер уточнил, что украинские боевики были ликвидированы с помощью снайперского комплекса 6С8 (12,7 мм). Это орудие, добавил он работает на расстоянии до 1,5 км. Винтовка довольно тяжелая — в неснаряженном виде весит 12,5 кг.

При этом снайперу с ней приходится в случае необходимости быстро менять позицию. Так, сказал офицер, по его команде снайпер, бывает, вынужден за ночь менять позицию в радиусе 150 м по три–шесть раз.

Снайпер, уничтоживший украинских корректировщика огня и снайпера, поделился, что участвует в спецоперации по защите Донбасса с мая прошлого года, был на изюмском направлении.

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Ранее, 12 апреля, Минобороны сообщило, что снайперы Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ежедневно противостоят диверсионно-разведывательным группам противника, не позволяя им пересечь реку Днепр в Херсонской области и высадиться на левом берегу. Отмечалось, что боевиков ВСУ уничтожают на дальних подступах, расстояние до которых может достигать 1 тыс. м.

5 апреля российские снайперы рассказали корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой, как ликвидируют украинских боевиков в Херсонской области. Так, он отметил, что работа ведется в паре — один стреляет, второй корректирует.

Кроме того, один из бойцов в разговоре с корреспондентом заявил, что самое главное в их деле — терпение. По его словам, однажды ему пришлось находиться на позиции практически без движения двое суток.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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