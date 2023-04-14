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Операторы БПЛА нанесли удар высокоточным вооружением по технике ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие воздушно-космических сил (ВКС) России обеспечивают точность ударов по стратегическим целям в рамках спецоперации. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Корректировкой огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Операторы дронов определяют приоритетные цели, передают координаты на пункт управления и при необходимости дают рекомендации наводчикам для более точных попаданий.

Так, в ходе очередного полетного задания, специалисты засекли передвижение колонны боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные с беспилотников позволили нанести результативный удар и причинить серьезный ущерб противнику.

Помимо вышеописанных задач, операторы БПЛА могут также самостоятельно осуществлять боевое применение средств поражения по целям.

Бить в состоянии: ВС РФ усилили атаки на краснолиманском направлении
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Ранее, 13 апреля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ударных беспилотников на кременном направлении. Он отметил, что в данном районе не всегда удается поймать спутник, в таких случаях приходится корректировать огонь вручную. Несмотря на все сложности, российские военные работают быстро и эффективно.

До этого, 10 апреля, стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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