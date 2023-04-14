Операторы БПЛА нанесли удар высокоточным вооружением по технике ВСУ

Служащие воздушно-космических сил (ВКС) России обеспечивают точность ударов по стратегическим целям в рамках спецоперации. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Корректировкой огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Операторы дронов определяют приоритетные цели, передают координаты на пункт управления и при необходимости дают рекомендации наводчикам для более точных попаданий.

Так, в ходе очередного полетного задания, специалисты засекли передвижение колонны боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные с беспилотников позволили нанести результативный удар и причинить серьезный ущерб противнику.

Помимо вышеописанных задач, операторы БПЛА могут также самостоятельно осуществлять боевое применение средств поражения по целям.

Ранее, 13 апреля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ударных беспилотников на кременном направлении. Он отметил, что в данном районе не всегда удается поймать спутник, в таких случаях приходится корректировать огонь вручную. Несмотря на все сложности, российские военные работают быстро и эффективно.

До этого, 10 апреля, стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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