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Исследование показало основные сферы трат россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Каждый четвертый россиянин тратит основную часть своих доходов на еду, следует из данных Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики.

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В 2022-м из-за санкций и инфляции они упали в 72 регионах РФ

Из них 10%, отвечая на вопрос, какая часть доходов уходит из их семейного бюджета на продукты, сообщили, что «почти всё». Еще 15% тратят на питание около двух третей дохода.

17% жителей страны в 2022 году испытывали нехватку средств на покупку базовых вещей: продуктов питания или одежды и обуви. В частности, 4% из этой доли сообщили, что денег не хватает даже на питание, и 13% — что у них есть только возможность купить продукты, но не одежду или обувь.

При этом, если рассматривать многолетнюю динамику, показатели улучшаются. Так, во время аналогичного исследования, проведенного в 2019 году, показатель тех, кто жаловался на нехватку денег на еду был почти в два раза выше — 7%, отмечают авторы исследования. Доля же тех, кому не хватало на обувь и одежду, четыре года назад составляла 16%.

Данные показывают, что в долгосрочной перспективе благосостояние граждан растет, хотя и «не слишком динамично», сказала «Известиям» доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что последние годы были сложными, поэтому выросла господдержка наиболее уязвимых слоев населения. О том, что выводы о сокращение числа бедных «близки к реальности», заявила и профессор МГУ, главный научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Наталья Зубаревич.

Она напомнила об индексации в 2022 году детских пособий и введении новых (на детей от 8 до 17 лет в семьях с низким уровнем достатка). По мнению Натальи Зубаревич, таргетированная поддержка малоимущих семей позволила им «чуть приподняться над линией бедности».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бедность и порог: 25% россиян тратят основную часть доходов на еду

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