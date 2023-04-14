Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда

Рынок труда в стране переживает трансформацию, отмечается в аналитической записке Минтруда, с которой ознакомились «Известия».

Фиксируется наиболее благоприятная ситуация для соискателей, и вместе с тем меняется структура — в вакансиях с большими доходами производственники лидируют по спросу. Как указывается материалах ведомства, в базе портала «Работа России» представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов.

Рабочие специальности — это набирающий силу тренд на рынке труда, уверены в Минтруде. Там объяснили это тем, что промышленно-производственный сектор на фоне импортозамещения на протяжении последних двух лет оставался драйвером занятости и останется им в ближайшие годы.

При этом, отмечается в записке Минтруда, «промышленные предприятия, будучи как правило крупными компаниями, в большем объеме, нежели предприятия других отраслей ориентированы на предоставление социального пакета работникам. Так в базе портала «Работа России» представлено 90 тыс. предложений с предоставлением жилья или поддержкой при переезде, для сравнения в сфере услуг таких предложений только 49, в строительстве — 60, а в IT-секторе — два».

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Производство труда: спрос на рабочие специальности превзошел потребность в айтишниках