Эксперты оценили шансы китайских автобрендов закрепиться на рынке РФ

C конца прошлого года не менее десяти автомобильных брендов из Китая начали продажи в России или заявили о намерении официально выйти на наш рынок. Среди них как ведущие марки, так и малоизвестные новички. Подробности — в материале «Известий».

«В ситуации дефицита новых машин в России появление на рынке новых брендов и моделей вполне оправдано. Однако сейчас этот процесс носит во многом хаотичный порядок: та или иная марка завозится разными импортерами, нет единой политики в отношении бренда», — заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев «Известиям».

Это приведет к тому, что дилеры в скором времени начнут конкурировать между собой, отмечает эксперт. Первое время это будет играть на руку потребителям, поскольку такая конкуренция позволит сдерживать цены. Однако в более отдаленной перспективе компаниям необходимо будет выстраивать более цивилизованную модель работы, считает он.

«Чтобы закрепиться в нашей стране, новым брендам из КНР крайне важно проработать грамотную маркетинговую политику. Для этого необходима команда специалистов, понимающая особенности российского автомобильного рынка», — подчеркнул Сергей Бургазлиев.

С ним согласен главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, сейчас новые игроки из КНР выходят на рынок, используя метод проб и ошибок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Второе пришествие: китайские автобренды устремились в Россию