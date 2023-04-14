Россиянам напомнили о возможности получения налогового вычета за обучение

Родители могут вернуть часть денег, которые потратили на обучение детей, если они учились в образовательной организации, имеющей лицензию. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала «Газете.Ru» академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская.



По ее словам, налоговый вычет можно оформить за платное обучение в вузах, колледжах и частных школах, в платных детских садах, а также на курсах, как онлайн, так и оффлайн.



Эксперт отметила, что максимальная сумма, с которой можно получить вычет ― 50 тыс. рублей, однако в будущем ее значительно повысят. Вычет полагается родителям, которые являются налоговыми резидентами и платят НДФЛ в размере 13%.

Екушевская рассказала, что есть ограничения по возрасту детей. Возраст родного ребенка не должен превышать 24 лет, а приемного — 18 лет. Декларацию на возврат денег можно подать в течение трех лет с момента оплаты обучения. При этом вычет не получится оформить, если образование было оплачено из материнского капитала.

Академический директор назвала необходимые документы для оформления услуги. К ним относятся копия договора на образовательные услуги, копия лицензии образовательного учреждения, справка о прохождение очного обучения, копии кассовых чеков или банковских квитанций, подтверждающих оплату обучения. Кроме того, нужна справка о доходах по форме 2-НДФЛ за период, когда оплачивалось образование, а также копия свидетельства о рождении ребенка, и само заявление на оформление налогового вычета.

«Важно, что платежные документы должны быть на имя человека, который оформляет вычет. <…> Налоговая проверит эти документы (обычно на проверку уходит 2–3 месяца). Если решение о возврате будет положительным, 13% от стоимости обучения автоматически вернут на счет, который вы указали в заявлении», — объяснила эксперт.

Екушевская добавила, что средства можно вернуть только после окончания финансового года, в котором оплачивалось обучение — например, за 2023 год вычет вернут в 2024.

Ранее, 5 апреля, эксперты рассказали «Известиям» о том, какие бывают вычеты и что нужно сделать, чтобы вернуть деньги. Действия по оформлению налогового вычета зависят от вида применяемого вычета.



21 февраля президент России Владимир Путин предложил увеличить размер налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей.