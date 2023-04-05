Эксперты рассказали о нюансах оформления налоговых вычетов

Россияне могут вернуть часть средств, уплаченных в качестве налога на доходы физлиц (НДФЛ), для этого необходимо вовремя оформить налоговый вычет. Эксперты рассказали «Известиям» о том, какие бывают вычеты и что нужно сделать, чтобы вернуть деньги.

«Налоговый вычет — это уменьшение налогооблагаемой базы на сумму определенных расходов», — отметила исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга.

Эксперт объяснила, что в России существует несколько видов налоговых вычетов по НДФЛ:

стандартные (например, для отдельных категорий граждан и россиян, имеющих детей);

социальные (по расходам на обучение, лечение, оздоровительные услуги и т.д.);

инвестиционные (например, в сумме средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет);

имущественные (при покупке жилья, участка, по расходам погашение процентов по займу);

профессиональные (для ИП, нотариусов, тех, кто занимается частной практикой, выполняет работы по договору ГПХ, получает авторское вознаграждение);

вычет при переносе на будущее убытков от участия в инвестиционном товариществе;

вычеты при переносе на будущее убытков от операций с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Действия по оформлению налогового вычета зависят от вида применяемого вычета.

«Например, стандартный налоговый вычет гражданин может оформить у налогового агента (работодателя), предоставив подтверждающие документы (например, свидетельство о рождении ребенка). В таком случае работодатель при исчислении налога применит стандартный вычет и удержит налог с оставшейся суммы», — уточнила Супряга.

Эксперт отметила, что большинство налоговых вычетов оформляются в налоговом органе.

«Гражданин может обратиться с декларацией 3-НДФЛ за год, в котором были произведены расходы (если остаток вычета перенесен на следующий период, то также за последующие годы), приложив к ней документы, подтверждающие право на вычет», — сказала она.

После этого налоговая проверит документы, подтвердит право на вычет, вернет уже уплаченный налог.

«При обращении в налоговый орган максимально можно вернуть НДФЛ за три года (пенсионеры могут вернуть за больший период). В некоторых случаях имущественный налоговый вычет можно оформить в налоговом органе в упрощенном порядке, без декларации и документов, только на основании заявления. Это возможно, если денежные средства в счет оплаты стоимости жилья вносились через банк и банк предоставил сведения в налоговый орган», — объяснила она.

Еще одним вариантом получения имущественного или социального налогового вычета она назвала получение в налоговой уведомления о подтверждении права на вычет.

«На основании такого уведомления работодатель не будет удерживать налог в текущем году. Гражданин может подать сразу декларацию за прошлый период и заявление о подтверждении права на остаток налогового вычета для предоставления работодателю в текущем году», — объяснила эксперт.

Кандидат экономических наук, гендиректор ипотечно-консультационного центра «Финансконсалтинг» Елена Молокова подчеркнула, что срок подачи декларации — до конца 2023 года.

«У тех, кто работает, есть сейчас возможность вспомнить все свои расходы за 2020–2022 годы и подать декларацию в налоговую на возврат части эти трат», — сказала она.

Молокова также отметила, что вычет не может быть больше дохода, с которого налогоплательщик уплатил НДФЛ в прошедшем году. В случае если гражданин официально не работает и не платит НДФЛ, вычета не будет, напомнила она.

«Что важно: вести учет доходов и расходов и собирать все документы, подтверждающие право на вычет. Заведите таблицу, аккумулируйте информацию, все документы фиксируйте в папке, чтобы, когда пришло время (это следующий год за отчетным), вы могли вернуть положенные вам деньги. Для большинства семей это весомые деньги, которые мы по незнанию отдаем в виде налогов», — добавила экономист.

В то же время старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала о нюансах оформления налоговых вычетов по НДФЛ на лечение.

«При оформлении налогового вычета на лечение получить его можно не только в налоговом органе по окончании года. Сделать это можно и до того, как закончится налоговый период, через своего работодателя (налогового агента)», — уточнила она.

Для этого налогоплательщик должен направить в налоговую инспекцию заявление и документы, чтобы ему подтвердили право на получение такого социального налогового вычета. На рассмотрение заявления у налоговой есть 30 календарных дней.

«Подать заявление можно лично в бумажном формате, либо в электронной форме, либо через личный кабинет плательщика налогов. Налоговая инспекция ответ дает не гражданину, претендующему на получение вычета, а налоговому агенту», — объяснила Хрусталева.

После получения ответа из налоговой вычет можно получить досрочно у налогового агента.

Также эксперт отметила нюансы оформления вычета на благотворительность.

«Если на эти цели направляются денежные средства, то вопросов возникает меньше, но ведь на благотворительность может передаваться и имущество. Например, недвижимость. При этом учитываются расходы на покупку объекта, которые благотворитель фактически произвел и смог документально подтвердить. Например, размер вычета по купленной квартире будет определяться по ее стоимости согласно договора приобретения. А если квартира приобретена безвозмездно (подарена, наследована), то стоимость будет равна нулю, а значит, и не будет права на вычет. Расходы документально в этом случае не подтверждены», — заключила Хрусталева.

21 февраля президент России Владимир Путин 21 февраля предложил увеличить размер налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей.