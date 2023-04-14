В ГД заявили об эффективной борьбе с «зеркалами» запрещенных сайтов в РФ

Статистика эффективности борьбы с «зеркалами» — копиями заблокированных ранее сайтов — в РФ планомерно улучшается, сегодня существует вся законодательная база для блокировки подобных ресурсов, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Попытки воздействовать на настроения людей, распространение фейков, информации, способной посеять панику могут принести не меньший урон, чем действия на реальном поле боя. Именно поэтому особое значение имеет работа по оперативному выявлению и блокировке ресурсов с противоправным контентом. На сегодняшний день существует вся законодательная база для борьбы с подобными ресурсами, закономерно, что статистика эффективности борьбы в том числе и с «зеркалами» планомерно улучшается», — сказал Александр Хинштейн.

Политик отметил, что сейчас против РФ идет информационная война. Так, онлайн-ресурсы и сайты с противоправным контентом, несмотря на действующие для них ограничения на территории РФ, продолжают пытаться удерживать долю российских пользователей, отметили в Роскомнадзоре. Там рассказали «Известиям», что ведомство заблокировало около 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иностранных СМИ и иноагентов.

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Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов