Мишустин задал тюменским школьникам задачу и оставил домашнее задание

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 13 апреля, посетил физико-математическую школу с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла в Тюменской области. Он осмотрел лаборатории, классы, а также пообщался с учениками.

Более того, глава правительства успел выступить в роли преподавателя и по просьбе одной из учениц задал школьникам задачу.

«Какую тебе задачу — посложнее, попроще?» — спросил у девочки Мишустин.

После он продиктовал условие: надо найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны. Одна из школьниц смогла быстро решить задачу.

В качестве домашнего задания Мишустин дал две задачи: доказать, что ответ именно такой, и изобразить фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку. Ответ попросил прислать ему.

В заключение он похвалил и поблагодарил учеников.

В ходе рабочей поездки премьер-министр РФ также посетил Свято-Троицкий монастырь, машиностроительное предприятие «Тюменские мотостроители», а также лабораторно-исследовательский центр «Новатэк».

Ранее, 8 апреля, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о важности изучения физики, отметив, что объект и предмет изучения стали намного сложнее.