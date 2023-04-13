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Аналитик объяснил рост объема международных резервов РФ

Аналитик Мейнхард: часть влияния на рост золотовалютных резервов РФ оказало золото
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Часть влияния на рост золотовалютных резервов (ЗВР) РФ оказало увеличение стоимости золота, рассказал «Известиям» 13 апреля руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

«Часть влияния на рост ЗВР оказало золото, которое за тот же временной интервал (с 31 марта по 7 апреля. — Ред.) показало рост на 1,96%, достигнув отметки $2,007,05 за тройскую унцию», — сказал он.

По словам эксперта, этот фактор увеличил стоимость ЗВР на 0,49%.

«На остальные 0,69% роста приходится укрепление валют к доллару США, находящихся в ЗВР. К примеру, за аналогичный временной промежуток евро укрепилось к доллару США на 0,52%. Также кроме факторов валютной переоценки на размер ЗВР оказывает влияние цены на ценные бумаги, которые зависят от конъюнктуры рынка», — объяснил Мейнхард.

Аналитик напомнил, что на начало апреля этого года на долю ЗВР приходилось 24,75% монетарного золота и 75,25% резервов, номинированных в иностранных валютах, специальных правах заимствования, и резервной позиции в Международном валютном фонде.

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Центробанк 13 апреля сообщил, что объем международных резервов по состоянию на 7 апреля составил $600,8 млрд, увеличившись за неделю на $6,9 млрд «под воздействием положительной переоценки».

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