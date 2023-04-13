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Лидера оппозиционной партии «Шор» в Молдавии заочно осудили на 15 лет

Лидер молдавской оппозиционной партии Илан Шор заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
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Фото: noi.md
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Апелляционная палата Молдавии оставила в силе приговор ранее уехавшему из страны депутату, лидеру оппозиционной партии «Шор» Илану Шору. Об этом 13 апреля сообщила глава парламентской юридической комиссии, депутат парламента от партии «Действие и солидарность» (PAS) Олеся Стамате.

По словам политика, кроме 15 лет тюрьмы суд постановил конфисковать имущество оппозиционера в размере 5 млрд леев ($277 млн).

Стамате добавила, что решение апелляционной палаты окончательное, но не уточнила, о каком уголовном деле идет речь.

«Где бы он ни отбывал наказание, в Израиле или Молдавии, всё имущество, на которое был наложен арест, теперь конфискуют в пользу государства — это 5 млрд леев», — цитирует депутата портал Noi.

В 2015 году Шора приговорили к 7,5 года тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег по делу о «краже миллиарда». Приговор не вступал в силу, пока не стал окончательным. В 2019 году политик покинул страну.

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В начале марта оппозиционер предупредил, что в Молдавии сторонники оппозиции намерены победить в политической борьбе с президентом страны Майей Санду. Он отметил, что народ борется с диктатором.

По словам Шора, сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо, и с каждым месяцем ситуация в республике становится тяжелее, а нынешние протесты в Молдавии связаны с «практически социальной катастрофой».

28 февраля в Молдавии вновь прошли масштабные антиправительственные митинги. Сообщалось о столкновениях протестующих с полиций. Акция закончилась принятием резолюции с требованием об отставке Санду и проведения досрочных парламентских выборов.

Одним из организаторов протестов в Молдавии выступает партия «Шор». Члены политсилы обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также на политическое давление на представителей оппозиции.

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