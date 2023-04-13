Аналитик оценил идею создания технологии прямой связи спутника с телефоном

Низкоорбитальные спутники действительно могут соединяться с телефонами в условиях открытой местности. Однако сегодня в России не разрабатывают чипсеты и микросхемы, которые необходимы для работы этой системы, заявил «Известиям» 13 апреля аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Так он прокомментировал слова исполнительного директора по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александра Блошенко, который на конгрессе «Сфера» в Москве заявил о том, что в госкорпорации намерены разработать технологию спутниковой связи, позволяющую совершать звонки на обычный мобильный телефон без использования абонентского оборудования.

При этом Муртазин отметил, что уже существующие решения от других производителей достаточно дорогие. По его мнению, создать пилотную версию такого проекта можно, однако стоит соотнести затраты на его разработку и прибыль, которую он должен будет приносить.

В апреле прошлого года правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

4 марта сообщалось, что «Роскосмос» принял решение сосредоточиться на развитии орбитальной метеогруппировки в связи с риском отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников.

Так, в октябре три спутника «Гонец-М» и первый аппарат по программе «Сфера» «Скиф-Д» были выведены на орбиту. Cпутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Это первый аппарат федерального проекта «Сфера».