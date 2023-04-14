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Астролог дала рекомендации для знаков зодиака в ретроградный Меркурий

Астролог Архангельская: наибольший эффект от ретроградного Меркурия ощутят Тельцы и Скорпионы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Наибольший эффект в период ретроградного Меркурия ощутят на себе Тельцы и Скорпионы, рассказала «Известиям» астролог Ольга Архангельская.

Как уточнила эксперт, период ретроградного Меркурия продлится с 21 апреля по 15 мая. В это время планета будет в «ретродвижении» относительно Земли. При этом такой эффект наблюдается с точки зрения земного наблюдателя, на самом деле никакая из планет Солнечной системы никогда не пятится назад, а движется всегда вперед по своей орбите вокруг Солнца. Происходит такое визуальное явление из-за разности скоростей планет.

«Наибольший эффект этого явления почувствуют Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги <...> В данный период могут стопориться или откладываться дела, требующие практической реализации, задерживаться доставки и платежи, путаться документы и важные бумаги, ломаться техника. Подписание важных документов и финансовые сделки стоит проводить с особой осторожностью, а возможно, и вовсе отложить», — подчеркнула Архангельская.

В частности, с 21 апреля по 15 мая не стоит покупать любые средства передвижения, приобретать технику, заключать новые договоры и сделки, ездить в абсолютно новые места, например, с целью отдыха; начинать новые медицинские обследования, проводить вмешательства в организм, если на то нет неотложных показаний. Кроме того, новые знакомства в этот период могут оказаться скоротечными и мимолетными.

«Если же вы начали сделку, обследование до 21 апреля и после доделываете, можно продолжать. Всё новое лучше начинать после 15 мая», — уточнила астролог.

При этом в ретроградный Меркурий, напротив, стоит чинить и ремонтировать сломанные вещи, технику, гаджеты, средства передвижения; приводить в порядок бумаги, документы, вещи; с особой тщательностью проверять любую входящую информацию, в том числе при подписании документов проявлять особую бдительность и осторожность; возобновлять утерянные связи с родственниками, друзьями, приятелями, коллегами, клиентами; мириться; реанимировать отложенные проекты, доделывать дела; искать потерянные вещи; планировать то, что нужно реализовать после 15 мая.

Особенную бдительность стоит проявлять в периоды 19–23 апреля, 12–17 мая, добавила Архангельская.

«Важно помнить, что сейчас мы вдобавок к ретроградности Меркурия находимся в коридоре затмений, который закончится 5 мая лунным затмением по оси Телец — Скорпион. В это время возможна повышенная аварийность на дорогах, чрезмерная темпераментность, проявление агрессии и обидчивости, бессонница. Люди, рожденные в полнолуние, могут быть особенно чувствительными в эти дни», — заключила она.

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