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Red Wings начнет выполнять рейсы между Москвой и Махачкалой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые рейсы между Москвой и Махачкалой с 3 мая. Об этом пресс-служба авиаперевозчика сообщила в четверг, 13 апреля.

«Рейсы будут выполняться из аэропорта Жуковский. Рейсы Москва – Махачкала – Москва стартуют с 3 мая по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, передает агентство городских новостей «Москва».

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11 апреля посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар заявил, власти работают над возобновлением выполнения прямых рейсов в Россию, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что авиакомпания Royal Air Maroc со 2 мая 2023 года запустит прямые перелеты между Россией и Марокко. Рейсы по маршруту Москва – Касабланка будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

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