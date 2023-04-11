Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин сообщил об улучшении прогноза социально-экономического развития РФ
Общество
ГД приняла закон об отнесении новых регионов России к московской часовой зоне
Армия
Пригожин сообщил о контроле российских сил над 80% Артемовска
Экономика
Путин назвал тему рынка труда одной из ключевых на ПМЭФ
Экономика
Доля доллара в международных валютных резервах упала до минимума за 27 лет
Экономика
ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Экономика
Путин призвал распространить по России проект «Заработаем вместе»
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Мир
Митрополит УПЦ обратился в полицию из-за попытки захвата собора в Каменце-Подольском
Мир
В Испании изъяли предлагаемые за €76 млн подделки картин Гойи и Веласкеса
Наука и техника
«Микрон» заявил о достаточном количестве микросхем для загранпаспортов
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Непал начал работать над возобновлением прямых рейсов в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Непала работают над возобновлением выполнения прямых рейсов в Россию. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар.

«Мы, действительно, работаем над этим», — сказал он ТАСС.

Дополнительные Кемеры: число рейсов в Турцию этим летом вырастет на 50%
Снизятся ли цены на авиабилеты и по каким направлениям будут перевозки

Ранее, 4 апреля, стало известно, что авиакомпания Royal Air Maroc со 2 мая 2023 года запустит прямые перелеты между Россией и Марокко. Рейсы по маршруту Москва – Касабланка будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

До этого, 30 марта, сообщалось, что Росавиация планирует открыть рейсы в страны Южно-Восточной Азии и Африки. Так, Мьянма, Южная Корея, Тунис, Алжир, Южно-Африканская Республика (ЮАР) могут быть доступны для прямого перелета без пересадок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023