Непал начал работать над возобновлением прямых рейсов в Россию

Власти Непала работают над возобновлением выполнения прямых рейсов в Россию. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар.

«Мы, действительно, работаем над этим», — сказал он ТАСС.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что авиакомпания Royal Air Maroc со 2 мая 2023 года запустит прямые перелеты между Россией и Марокко. Рейсы по маршруту Москва – Касабланка будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

До этого, 30 марта, сообщалось, что Росавиация планирует открыть рейсы в страны Южно-Восточной Азии и Африки. Так, Мьянма, Южная Корея, Тунис, Алжир, Южно-Африканская Республика (ЮАР) могут быть доступны для прямого перелета без пересадок.