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Юрист оценил вероятность выплаты Россией $5 млрд Украине за активы в Крыму

Юрист Домрин: РФ не выплатит $5 млрд «Нафтогазу Украины» за активы в Крыму до окончания СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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До окончания специальной военной операции Россия не будет исполнять решение арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге по выплате компенсации «Нафтогазу Украины» в размере $5 млрд за якобы ущерб в Крыму. Об этом 13 апреля «Известиям» заявил доктор юридических наук Александр Домрин.

«То, что Россия не будет выполнять это решение по крайней мере до окончания спецоперации, — это однозначно», — сказал он.

Юрист отметил, что арбитражный трибунал — это не суд. Россия может отложить исполнение решения инстанции, добавил собеседник «Известий».

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Как ранее 13 апреля сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины», компания потеряла буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания, которые находились в Крыму.

В организации добавили, что в том случае если Москва не будет выполнять решения суда, то «согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ».

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

18 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии, помимо $44,4 млн в рамках иска, также обязал Россию выплатить более $150 тыс. судебных издержек.

После госпереворота на Украине в 2014 году Крым вошел в состав России. Это произошло по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина и некоторые другие страны отказываются признавать итоги голосования.

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