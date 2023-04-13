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«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал власти России выплатить компенсацию в пользу компании «Нафтогаз» якобы за ущерб компании в Крыму. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе компании в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«$5 млрд — такую компенсацию обязана уплатить РФ «Нафтогазу» за ущерб, нанесенный захватом активов в Крыму. Соответствующее решение принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года», — указано в сообщении.

Как отметили в компании, «Нафтогаз» потерял буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания, которые находились в Крыму. Кроме того, в организации добавили, что в том случае если Москва не будет выполнять решения суда, то, «согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ».

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После присоединения Крыма к России в марте 2014 года компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

18 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии, помимо $44,4 млн в рамках иска, также обязал Россию выплатить более $150 тыс. судебных издержек.

После госпереворота на Украине в 2014 году Крым вошел в состав России. Это произошло по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина и некоторые другие страны отказываются признавать итоги голосования.

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