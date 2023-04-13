Власти Балашихи проверят усыпанную ртутью детскую площадку

Специалисты в подмосковной Балашихе обследуют детскую площадку, которая была усыпана ртутью. Об этом 13 апреля сообщили в администрации городского округа.

«В ближайшее время на место ожидается прибытие специалистов для проведения обследования данной территории и замеров ртути», — цитирует «РИА Новости» сообщение властей.

Профильные службы огородили детскую площадку сигнальными лентами. Кроме того, жителей предупредили о ситуации, разместив объявления на площадке.

Информация о детской площадке в Балашихе, которая была усыпана ртутью, появилась ранее на этой неделе.

В октябре 2022 года четырехлетний ребенок был госпитализирован в Кувандыке (Оренбургская область) из-за отравления ртутью. Как рассказали в семье, ребенок раскусил термометр. Угрозы жизни пострадавшего не было.